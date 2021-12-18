Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место заняла француженка Паула Боте. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Каролин Оффигстад Кноттен.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Норвегия

Спринт. Женщины

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.39,3 (0).

3. Паула Боте (Франция) — +0,3 (0).

2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — +6,1 (0).

4. Евгения Буртасова (Россия) — +8,2 (0).

5. Камиль Бенед (Франция) — +17,3 (0).

6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +17,7 (1)…

8. Анастасия Гореева (Россия) — +30,3 (1)...

14. Тамара Дербушева (Россия) — +1:06,7 (0)...

29. Екатерина Носкова (Россия) — +1:27,7 (2).

30. Наталья Гербулова (Россия) — +1:27,9 (2).

Сегодня, 18 декабря, в Обертиллиахе также пройдёт мужской спринт. Начало запланировано на 16:00 мск.