Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место заняла француженка Паула Боте. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Каролин Оффигстад Кноттен.
Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Норвегия
Спринт. Женщины
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.39,3 (0).
3. Паула Боте (Франция) — +0,3 (0).
2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — +6,1 (0).
4. Евгения Буртасова (Россия) — +8,2 (0).
5. Камиль Бенед (Франция) — +17,3 (0).
6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +17,7 (1)…
8. Анастасия Гореева (Россия) — +30,3 (1)...
14. Тамара Дербушева (Россия) — +1:06,7 (0)...
29. Екатерина Носкова (Россия) — +1:27,7 (2).
30. Наталья Гербулова (Россия) — +1:27,9 (2).
Сегодня, 18 декабря, в Обертиллиахе также пройдёт мужской спринт. Начало запланировано на 16:00 мск.
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