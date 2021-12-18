Анастасия Шевченко прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).
«Сегодня я провела очень хорошую гонку. Я очень рада. После второй стрельбы я получила информацию, что всё идёт отлично. На последнем круге я выложилась по полной и в итоге победила», — приводит слова Шевченко пресс-служба Кубка IBU в «Твиттере».
Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Общий зачёт
1. Анастасия Шевченко (Россия) – 352.
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — 308.
3. Пола Боте (Франция) — 286.
4. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 264.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 257...
6. Евгения Буртасова (Россия) – 237...
13. Анастасия Гореева (Россия) – 158...
15. Екатерина Носкова (Россия) – 137...
17. Наталья Гербулова (Россия) – 135...
39. Тамара Дербушева (Россия) — 68.
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