Бреза-Буше показала лучший ход в пасьюте, Резцова стала самой быстрой из россиянок

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала самой быстрой на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Шведка Эльвира Эберг уступила ей 13,5 секунды, сестра Эльвиры, Ханна, отстала от лидера на 19,7 секунды.
Лучший ход среди россиянок показала Кристина Резцова, которая была медленнее Бреза-Буше на 36,4 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Женщины. Гонка преследования, 10 км. Лыжный ход
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 24:40,7.
2. Эльвира Эберг (Швеция) +13,5.
3. Ханна Эберг (Швеция) +19,7...
9. Кристина Резцова (Россия) +36,4...
10. Светлана Миронова (Россия) +41,4...
17. Анна Сола (Беларусь) +59,8...
22. Динара Алимбекова (Беларусь) +1:09,7...
26. Ирина Казакевич (Россия) +1:19,0...
28. Ульяна Нигматуллина (Россия) +1:22,5.
- 18 декабря 2021
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