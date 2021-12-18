Бреза-Буше показала лучший ход в пасьюте, Резцова стала самой быстрой из россиянок

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала самой быстрой на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Шведка Эльвира Эберг уступила ей 13,5 секунды, сестра Эльвиры, Ханна, отстала от лидера на 19,7 секунды.

Лучший ход среди россиянок показала Кристина Резцова, которая была медленнее Бреза-Буше на 36,4 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Лыжный ход

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 24:40,7.

2. Эльвира Эберг (Швеция) +13,5.

3. Ханна Эберг (Швеция) +19,7...

9. Кристина Резцова (Россия) +36,4...

10. Светлана Миронова (Россия) +41,4...

17. Анна Сола (Беларусь) +59,8...

22. Динара Алимбекова (Беларусь) +1:09,7...

26. Ирина Казакевич (Россия) +1:19,0...

28. Ульяна Нигматуллина (Россия) +1:22,5.