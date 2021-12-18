Васильев: три промаха Резцовой — экстраординарный случай при трёх нулях. Но она молодец

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Она заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции. Кристина Резцова стала девятой.



«Резцова — молодец. Не знаю, что случилось на второй «лёжке». 0-3-0-0 — экстраординарный случай. Видимо, что-то произошло. На последнем круге Миронова её щёлкнула, но это от усталости. Миронова тоже молодец — главное, что справилась со стрельбой. Хода пока нет, но один круг — хороший результат», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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