Васильев: три промаха Резцовой — экстраординарный случай при трёх нулях. Но она молодец
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Она заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции. Кристина Резцова стала девятой.
«Резцова — молодец. Не знаю, что случилось на второй «лёжке». 0-3-0-0 — экстраординарный случай. Видимо, что-то произошло. На последнем круге Миронова её щёлкнула, но это от усталости. Миронова тоже молодец — главное, что справилась со стрельбой. Хода пока нет, но один круг — хороший результат», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
17:14
-
16:38
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:03
-
15:59
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:48
-
15:46
-
15:42
-
15:31
-
15:17
-
14:58
-
14:44
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:42
-
13:11
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:00
Партнерский контент