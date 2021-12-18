Васильев: Васнецовой пора ехать на Кубок IBU, а Шевченко — на Кубок мира. Заслужила
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских биатлонисток в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Ирина Казакевич финишировала 28-й, Валерия Васнецова — 47-й.
«Казакевич пока не бежит. Вроде всего два штрафных, должна была быть поближе, но загрустила. Васнецовой надо ехать на Кубок IBU, а Шевченко приглашать на Кубок мира. Она это заслужила», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Анастасия Шевченко сегодня, 18 декабря, выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Россиянка лидирует в общем зачёте Кубка IBU.
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