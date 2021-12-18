Кристина Резцова объяснила три промаха на второй стрельбе в гонке преследования

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Она стартовала с пятой позиции, а финишировала девятой. На второй стрельбе она допустила три промаха.
«Спасибо за поздравления. Я даже не знаю. Топ-10 — это круто, но если бы было хотя бы 1-1-1 по рубежам, было бы не так обидно. Второй рубеж очень сильно меня пошатнул. По гонке было прям обидно-обидно. Сегодня я настраивалась на борьбу ближе к лидерам, но этот рубеж отбросил меня на 15 позиций. Пришлось оттуда выбираться. Расстроилась.
Я, честно говоря, практически нигде не видела Рёйселанд и не обращала внимания, что её надо догонять. Я работала по своей гонке. Ошибки на стрельбе? У меня на втором круге очень сильно замёрзли пальцы, я долго вставляла обойму. Всё получилось скомканно, я не была готова к стрельбе.
Был ли принципиальным финиш с Мироновой? Дело было в борьбе не со Светой, а за место выше. К сожалению, она меня объехала на спуске. Не было места втиснуться, приходилось обходить по большому радиусу. Но это не страшно», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
- 18 декабря 2021
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