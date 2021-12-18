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Светлана Миронова квалифицировалась в масс-старт на этапе Кубка мира в Анси

Светлана Миронова квалифицировалась в масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
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Российская биатлонистка Светлана Миронова квалифицировалась в масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция) благодаря успешному выступлению в гонке преследования. Миронова заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции. Светлана допустила один промах на четырёх огневых рубежах и показала лучший результат среди россиянок.

Напомним, согласно регламенту IBU в масс-старт автоматически попадают биатлонистки, занимающие в общем зачёте Кубка мира позиции с 1-й по 25-ю. Остальная пятёрка добирается по результатам, показанным на текущем этапе.

Миронова после гонки преследования поднялась на 25-е место в общем зачёте КМ. Помимо Светланы, в топ-25 входят ещё две россиянки: Кристина Резцова (12-я) и Ульяна Нигматуллина (14-я).

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