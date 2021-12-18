Валерия Васнецова — о 6 промахах в гонке преследования: не знаю, с чем это связано

Российская биатлонистка Валерия Васнецова оценила выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Она финишировала 47-й, допустив 6 промахов.

«Не знаю, с чем связаны промахи. Я подходила в своём темпе, но стрельба не получилась. Пока не могу объяснить это. Спад на третьем и четвёртом кругах? Это связано с промахами, после большого количества штрафных кругов не так хорошо бежится. Не могу сказать, что я удовлетворена — в первую очередь стрельбой. И в функциональном плане не чувствую той лёгкости, которой хотела бы. Но рада, что у меня есть медаль в эстафете. Надеюсь, в будущем это придаст мне сил и мотивации», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала шведка Эльвира Эберг.