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Драчёв: второй рубеж выбил Резцову с призового места. Но девушки на правильном пути

Драчёв: второй рубеж выбил Резцову с призового места. Но девушки на правильном пути
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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результатах российских спортсменок в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Никто не огорчил. Все радуют, женский международный биатлон прекрасен. Боролись наши до конца. К сожалению, второй рубеж выбил Резцову с призового места. Это был прям резкий холодный душ, после которого она побежала спокойно. Миронова понравилась — справилась со стрельбой стоя, Резцова тоже. Это важно перед завтрашним масс-стартом, потому что там будет важно, кто попадёт «ноль» на четвёртой стрельбе. Очень рад, что девушки наконец отходят от больших нагрузок. Они на правильном пути. Пора пригласить Шевченко на следующий этап. Всё хорошо, движется в правильном направлении», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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