Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Хованцев: Куклина не в состоянии стартовать на Кубке мира, нужно вызывать Шевченко

Хованцев: Куклина не в состоянии стартовать на Кубке мира, нужно вызывать Шевченко
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев выразил уверенность, что Ларису Куклину в составе команды на Кубке мира по биатлону должна заменить Анастасия Шевченко.

«Даже простым болельщикам понятно, что Куклина не в состоянии стартовать на Кубке мира. Вместо Ларисы нужно в январе вызывать Шевченко», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Шевченко сегодня, 18 декабря, выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места.

Новость по теме
Лариса Куклина: мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021