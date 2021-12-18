Хованцев: Куклина не в состоянии стартовать на Кубке мира, нужно вызывать Шевченко

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев выразил уверенность, что Ларису Куклину в составе команды на Кубке мира по биатлону должна заменить Анастасия Шевченко.

«Даже простым болельщикам понятно, что Куклина не в состоянии стартовать на Кубке мира. Вместо Ларисы нужно в январе вызывать Шевченко», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Шевченко сегодня, 18 декабря, выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места.