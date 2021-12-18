Динара Алимбекова впервые в текущем сезоне не попала в топ-10 в личной гонке

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова впервые в сезоне – 2021/2022 финишировала в личной гонке вне топ-10 на Кубке мира.

Это произошло в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Алимбекова финишировала 11-й, допустив 3 промаха на четырёх огневых рубежах.

Ранее худшим результатом Динары в сезоне было 10-е место в пасьюте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лучшими же личными достижениями белоруски были четвёртые места сразу в четырёх гонках.

В данный момент Алимбекова занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. В её активе 305 очков. С отрывом лидирует норвежка Марте Рёйселанд (379), на второй позиции расположилась шведка Эльвира Эберг.