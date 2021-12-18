Эльвира Эберг рассказала о борьбе с сестрой Ханной в гонке преследования в Анси

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась впечатлениями от победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Её сестра Ханна завоевала бронзу.
«О да, это мечта, воплотившаяся в реальность. Я очень счастлива и не могу поверить, что это случилось. Бороться с сестрой было весело. В первой части гонки я стреляла не слишком быстро, а сестра, наоборот, стреляла очень быстро, так что мне приходилось как следует работать на трассе, чтобы отыграть отставание.
Была очень плотная гонка, и прийти первой на последнюю «стойку» — это нечто особенное. Очень рада, что справилась с этим. Очень тяжёлый последний круг, но я чувствовала, что просто не могу проиграть», — сказала Эберг после гонки.
Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Она заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции.
- 18 декабря 2021
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