Эльвира Эберг рассказала о борьбе с сестрой Ханной в гонке преследования в Анси

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась впечатлениями от победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Её сестра Ханна завоевала бронзу.

«О да, это мечта, воплотившаяся в реальность. Я очень счастлива и не могу поверить, что это случилось. Бороться с сестрой было весело. В первой части гонки я стреляла не слишком быстро, а сестра, наоборот, стреляла очень быстро, так что мне приходилось как следует работать на трассе, чтобы отыграть отставание.



Была очень плотная гонка, и прийти первой на последнюю «стойку» — это нечто особенное. Очень рада, что справилась с этим. Очень тяжёлый последний круг, но я чувствовала, что просто не могу проиграть», — сказала Эберг после гонки.

Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова. Она заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции.