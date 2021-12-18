«Дёрнулась, но всё равно умница». Анфиса Резцова — о выступлении дочери в пасьюте

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на выступление своей дочери Кристины в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Три промаха Кристины… Она же хорошо отстреляла первую «лёжку». Затем дёрнулась, потому что хотела хорошо стрельнуть и обойти соперниц. Но, к сожалению, не получилось. Она быстро сорвалась на второй стрельбе. Но всё равно умница, что собралась на «стойке». Ничего страшного. Это нормально. Кристина будет обдумывать все недочёты, чтобы ничего такого не повторилось на Олимпиаде. Сейчас она будет взвешивать: как быстро бегать, а когда медленнее, чтобы можно было стрелять. Она очень умная и грамотная девчонка. Отработала на ура. Чуть проиграла Мироновой, но у неё был лишь один промах. Самое главное, что Кристина сама всё понимает и никого не винит. Да, сейчас не на пьедестале, но медали будет ждать на Олимпиаде», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.