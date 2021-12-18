Хованцев — о гонке преследования: хотелось бы видеть от Резцовой более высокого места

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление россиянок в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Хотелось бы видеть от Резцовой более высокое место. Причины стрельбы она знает лучше, но ногами она сегодня опять смотрелась отлично. Преследование – контактная гонка. Борьба не только функциональная, но и психологическая, как они реагируют на стрельбу других биатлонистов. Для Кристины сегодня был опыт, завтра будет масс-старт и посмотрим, как она проанализирует свои ошибки.

Миронова отлично отстреляла, но ходом проиграла чуть больше 40 секунд. Все, кто бегут в голове – борются, а все, кто сзади, стараются сократить. Но, повторюсь, стрельба от неё позитивная. Гонку можно занести в актив, потому что добавилось одно место на масс-старт», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.