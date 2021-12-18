Миронова — о пасьюте в Анси: это была лучшая стрельба в моей карьере

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Миронова заняла восьмое место с одним промахом.
«Это была лучшая стрельба на четырёх рубежах в моей карьере. Четыре нуля ни разу не было. Гонка прошла хорошо, разве что получилось хорошо стрелять. Я настраивалась на четыре нуля, но допустила лёгкий промах. Проанализируем это с тренером. В целом я довольна.
Не сказала бы, что я очень разогнана на фоне соперниц. Я всегда шла за кем-то. Впереди всегда кто-то был, работалось достаточно комфортно. Я старалась не загнаться на стрельбу в первые четыре круга и в конце работала уже во всю силу. Старалась выбирать соперниц, которые сейчас показывают хорошие скорости, и вставать за ними. Если мне шлось некомфортно, я выходила вперёд.
Важно ли было обойти Кристину? Хороший вопрос. Мы шли втроём, и так как трасса местами очень узкая, это не всегда было хорошо тактически, потому что можно было потерять много времени», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
- 18 декабря 2021
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