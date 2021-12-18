Норицын раскрыл детали персональной работы с Кристиной Резцовой

Бывший тренер сборной России и нынешний наставник команды Болгарии Виталий Норицын раскрыл детали персональной работы с биатлонисткой Кристиной Резцовой.

«Звонок Резцовой этой весной абсолютно не был неожиданным. Ещё во время беременности немножко общались, что и как делать. С Кристиной у меня давние отношения, начали работать ещё с юношеской команды. Мы даже были в одной команде, когда я был спортсменом. Я тогда заканчивал карьеру, выступая за Московскую область. Я владею ситуацией и знаю её состояние на данный момент. Всю работу между гонками и восстановительную мы проводим вместе.

Сложно оценивать выступление. Очень интересное начало, она набирает обороты. Вошли в сезон с нормальной нагрузкой. Сейчас весь мир двумя пиками обходится — это декабрь и основной старт. Сейчас она около первого пика. Не думаю, что она будет намного быстрее.

Я работаю бесплатно? Да, а что в этом такого? У нас хорошие человеческие отношения. Я согласился помочь, на этом можно поставить точку», — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».