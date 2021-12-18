Норицын раскрыл детали персональной работы с Кристиной Резцовой

Бывший тренер сборной России и нынешний наставник команды Болгарии Виталий Норицын раскрыл детали персональной работы с биатлонисткой Кристиной Резцовой.
«Звонок Резцовой этой весной абсолютно не был неожиданным. Ещё во время беременности немножко общались, что и как делать. С Кристиной у меня давние отношения, начали работать ещё с юношеской команды. Мы даже были в одной команде, когда я был спортсменом. Я тогда заканчивал карьеру, выступая за Московскую область. Я владею ситуацией и знаю её состояние на данный момент. Всю работу между гонками и восстановительную мы проводим вместе.
Сложно оценивать выступление. Очень интересное начало, она набирает обороты. Вошли в сезон с нормальной нагрузкой. Сейчас весь мир двумя пиками обходится — это декабрь и основной старт. Сейчас она около первого пика. Не думаю, что она будет намного быстрее.
Я работаю бесплатно? Да, а что в этом такого? У нас хорошие человеческие отношения. Я согласился помочь, на этом можно поставить точку», — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».
- 18 декабря 2021
-
17:14
-
16:38
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:03
-
15:59
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:48
-
15:46
-
15:42
-
15:31
-
15:17
-
14:58
-
14:44
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:42
-
13:11
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:00