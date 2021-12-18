Михаил Шашилов высказался об эмоциональном посте Ларисы Куклиной в «Инстаграме»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов высказался о публикации Ларисы Куклиной в «Инстаграме», которую она посвятила вылету из основной сборной России.

Ранее Куклина опубликовала пост, где написала: «Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу».

«Официальной информации по Куклиной ещё нет. Пост в «Инстаграме»? «Инстаграм» мы любим», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места. В общем зачёте она располагается на 61-й позиции.