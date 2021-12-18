Цветков завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Российский биатлонист Максим Цветков завоевал бронзовую медаль в спринте на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Победу одержал норвежец Ховард Богетвейт, вторым стал ещё один представитель Норвегии Эрленд Бьонтегорд. В борьбе за бронзу Цветков, для которого это был второй международный старт за три года, опередил француза Фабьена Клода.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Ховард Богетвейт (Норвегия) – 23:37,0 (1).

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) +17,2 (2).

3. Максим Цветков (Россия) +17,3 (1).

4. Фабьен Клод (Франция) +18,4 (0).

5. Харальд Леммерер (Австрия) +20,9 (0).

6. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) +28,3 (1)...

8. Антон Бабиков (Россия) +31,3 (0)...

15. Никита Поршнев (Россия) +47,2 (1).

34. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1:47,8 (4).

50. Матвей Елисеев (Россия) +2:13,7 (3).