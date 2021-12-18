Светлана Миронова показала лучший результат в сезоне

Российская биатлонистка Светлана Миронова продемонстрировала своё лучшее выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси (Франция) в нынешнем сезоне.



Светлана пришла к финишу восьмой в гонке преследования — это лучший результат россиянки в сезоне. Гонку выиграла Эльвира Эберг с результатом 29:27.0. Миронова уступила шведке 52 секунды. Серебро пасьюта завоевала Жулия Симон из Франции (+4,2 сек), бронзу — шведка Ханна Эберг (+11,6 сек). Сама Миронова говорила о том, что стрельба в этой гонке стала лучшей в её карьере и она старалась идти за соперницами с хорошими скоростями.



Ещё одна россиянка Кристина Резцова пришла к финишу девятой, уступив лидеру 52,4 секунды. Она стартовала пятой и допустила три промаха на «лёжке».

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