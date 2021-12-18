Латыпов завоевал серебряную медаль гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

На этапе Кубка мира в Анси (Франция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, третьим — норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30:58,3 (0).

2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0).

4. Антон Смольский (Беларусь) +32,8 (1).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) +43,3 (3).

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +52,9 (1)...

8. Карим Халили (Россия) +1:18,6 (0)...

12. Александр Поварницын (Россия) +1:36,0 (1)...

18. Александр Логинов (Россия) +1:59,0 (4)...

25. Даниил Серохвостов (Россия) +2:51,2 (6)...

35. Василий Томшин (Россия) +3:31,9 (5).