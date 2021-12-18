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Латыпов завоевал серебряную медаль гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

Латыпов завоевал серебряную медаль гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси
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На этапе Кубка мира в Анси (Франция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, третьим — норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30:58,3 (0).
2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (2).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0).
4. Антон Смольский (Беларусь) +32,8 (1).
5. Йоханнес Бё (Норвегия) +43,3 (3).
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +52,9 (1)...
8. Карим Халили (Россия) +1:18,6 (0)...
12. Александр Поварницын (Россия) +1:36,0 (1)...
18. Александр Логинов (Россия) +1:59,0 (4)...
25. Даниил Серохвостов (Россия) +2:51,2 (6)...
35. Василий Томшин (Россия) +3:31,9 (5).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Анси, Франция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
18 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
30:58.3
2
Эдуард Латыпов
Россия
+16.1
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+16.2
Комментарии
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