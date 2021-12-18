Латыпов взял второй подиум подряд и завоевал третью медаль в карьере

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал вторым в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Россиянин преодолел дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами с двумя промахами. Он уступил победителю, французу Кентену Фийону Майе, 16,1 секунды.



Третьим стал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Он уступил Латыпову всего 0,1 секунды.



Отметим, что Латыпов во второй раз подряд поднялся на пьедестал на этапах Кубка мира. Ранее он также стал вторым в спринте. Ещё одну медаль Латыпов завоевал 21 марта 2021 года в масс-старте. Тогда он уступил французу Симону Детьё.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Фрацния

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30:58,3 (0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (2)…

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0).