Латыпов впервые в карьере завоевал медаль в гонке преследования на Кубке мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Россиянин преодолел дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами с двумя промахами. Он уступил победителю, французу Кентену Фийону Майе, 16,1 секунды. Третьим стал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Он уступил Латыпову всего 0,1 секунды.



Это первая медаль в карьере Латыпова в гонках преследования на этапах Кубка мира. Также он в третий раз в карьере поднялся на подиум. Раньше он выигрывал серебро в спринте и масс-старте.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30:58,3 (0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (2)…

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0).