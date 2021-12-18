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Латыпов впервые в карьере завоевал медаль в гонке преследования на Кубке мира

Латыпов впервые в карьере завоевал медаль в гонке преследования на Кубке мира
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Россиянин преодолел дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами с двумя промахами. Он уступил победителю, французу Кентену Фийону Майе, 16,1 секунды. Третьим стал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Он уступил Латыпову всего 0,1 секунды.

Это первая медаль в карьере Латыпова в гонках преследования на этапах Кубка мира. Также он в третий раз в карьере поднялся на подиум. Раньше он выигрывал серебро в спринте и масс-старте.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30:58,3 (0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (2)…
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0).

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