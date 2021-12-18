Латыпов выигрывает серебро, опережая Кристиансена с помощью фотофиниша. Видео

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал вторую серебряную медаль подряд на этапах Кубка мира.



Россиянин уступил победителю пасьюта 16,1 секунды. Напомним, гонку преследования выиграл француз Кентен Майе. Латыпов пересёк финишную линию вместе с норвежцем Кристиансеном, фотофиниш подтвердил легитимность серебра для Эдуарда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU.

Отметим, что Латыпов также стал серебряным призёром в спринте на этапе Кубка мира в Анси.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30:58,3 (0).

2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0).

4. Антон Смольский (Беларусь) +32,8 (1).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) +43,3 (3).

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +52,9 (1)…

8. Карим Халили (Россия) +1:18,6 (0)…

12. Александр Поварницын (Россия) +1:36,0 (1)…

18. Александр Логинов (Россия) +1:59,0 (4)…

25. Даниил Серохвостов (Россия) +2:51,2 (6)…

35. Василий Томшин (Россия) +3:31,9 (5).