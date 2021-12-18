Васильев: у Серохвостова ужасная стрельба. Надо что-то с этим делать

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении российского биатлониста Даниила Серохвостова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Серохвостов показал 25-й результат, допустив шесть промахов. Он стрелял хуже всех среди российских биатлонистов.



«Сероховостов — никуда не годится шесть штрафов. С таким количеством промахов не на что рассчитывать. У него ужасная стрельба. Надо что-то с этим сделать. Поварницын молодец, на финише загрустил, но прогрессирует. Хороший день у ребят. Пока всё идет как надо. Есть позитив», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов. Он завершил гонку на втором месте.

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