Поварницын: где-то в голове сидит, что не даю себе побыстрее бежать

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Поварницын занял 12-е место.
«Сегодня опять же я не ожидал, что обновлю лучший результат в карьере. Для этого должно пройти определённое время, определённое количество стартов. И дальше самочувствие должно раскрываться. Тем не менее уже сегодня я не закислился так, как вчера, на последнем круге. Что для меня хорошо.
К счастью, я не думал о том, что нужно быть в двадцатке сегодня. Просто настраивался на то, что хочу пробежать гонку, хочу отработать максимально сконцентрированно и качественно. Отсюда и получаются все попадания в топ-20, хотя можно было и лучше сегодня.
Где можно было прибавлять сегодня? На третьем рубеже последним выстрелом я поторопился. Это было небрежно. Плюс ещё где-то в голове сидит, что не даю себе побыстрее бежать. Где-то стараюсь беречь себя на последний круг», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».
- 18 декабря 2021
-
18:49
-
18:35
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:13
-
18:09
-
18:06
-
18:02
-
17:59
-
17:58
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:32
-
17:23
-
17:14
-
16:38
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:03
-
15:59
-
15:57
-
15:50