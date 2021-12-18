Поварницын: где-то в голове сидит, что не даю себе побыстрее бежать

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Поварницын занял 12-е место.

«Сегодня опять же я не ожидал, что обновлю лучший результат в карьере. Для этого должно пройти определённое время, определённое количество стартов. И дальше самочувствие должно раскрываться. Тем не менее уже сегодня я не закислился так, как вчера, на последнем круге. Что для меня хорошо.

К счастью, я не думал о том, что нужно быть в двадцатке сегодня. Просто настраивался на то, что хочу пробежать гонку, хочу отработать максимально сконцентрированно и качественно. Отсюда и получаются все попадания в топ-20, хотя можно было и лучше сегодня.

Где можно было прибавлять сегодня? На третьем рубеже последним выстрелом я поторопился. Это было небрежно. Плюс ещё где-то в голове сидит, что не даю себе побыстрее бежать. Где-то стараюсь беречь себя на последний круг», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».