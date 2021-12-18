Фийон Майе — о победе в гонке преследования: возможно, это лучшие эмоции в карьере

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Француз занял первое место, вторым финишировал россиянин Эдуард Латыпов, а третьим стал норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
«Возможно, это лучшие эмоции, которые я могу испытать в карьере. Публика, победа, последняя стрельба. Эмоции переполняют. Очень-очень хорошо. Описать свои эмоции не могу, но они очень сильные. Эту победу могу разделить с болельщиками, с тренером. Идеальный день», — сказал Фийон Майе в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30:58,3 (0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (2)…
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0).
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