Латыпов — о серебре в гонке преследования: суперский день, получил удовольствие от гонки

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание серебряной медали в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Всё отлично, суперский день! Я очень рад. Это действительно круто быть на пьедестале в такой борьбе. Я действительно сегодня получил удовольствие от гонки. Сегодня было очень круто.
Что было внутри на «стойке», когда уже ушёл Кристиансен? Внутри было просто: «Попасть!» Всё индивидуально. Я всё лишнее убрал, понял, что чуть-чуть зацелился, но думал, что надо добить его и всё.
Если честно, очень много людей, такой большой шум, все подсказки я на 90% не слышал. По дистанции видел, что небольшой просвет создаю, убегаю. И на развороте, только там я мог что-то увидеть, понял, что он находится в трёх-четырёх секундах максимум. Я понимал, что он тяжелее меня, поэтому на спуске он сможет догнать. Дальше моей задачей было отработать все участки, каждый метр. Я даже не сидел на спуске, просто работал и работал.
В принципе, я даже не знал, на каком он расстоянии находится. Выходя на финиш, я понимал, что вроде есть отрыв, но на равнине уже понимал, что кто-то сзади есть. Я включился и в конце чуть-чуть оступился, но успел ногу вытянуть. Вижу, что с левой стороны летит нога Кристиансена, и понимаю, что мы где-то рядом», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
- 18 декабря 2021
-
18:49
-
18:35
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:13
-
18:09
-
18:06
-
18:02
-
17:59
-
17:58
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:32
-
17:23
-
17:14
-
16:38
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:07
-
16:06
-
16:04
-
16:03
-
15:59
-
15:57
-
15:50