Латыпов — о серебре в гонке преследования: суперский день, получил удовольствие от гонки

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание серебряной медали в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Всё отлично, суперский день! Я очень рад. Это действительно круто быть на пьедестале в такой борьбе. Я действительно сегодня получил удовольствие от гонки. Сегодня было очень круто.

Что было внутри на «стойке», когда уже ушёл Кристиансен? Внутри было просто: «Попасть!» Всё индивидуально. Я всё лишнее убрал, понял, что чуть-чуть зацелился, но думал, что надо добить его и всё.

Если честно, очень много людей, такой большой шум, все подсказки я на 90% не слышал. По дистанции видел, что небольшой просвет создаю, убегаю. И на развороте, только там я мог что-то увидеть, понял, что он находится в трёх-четырёх секундах максимум. Я понимал, что он тяжелее меня, поэтому на спуске он сможет догнать. Дальше моей задачей было отработать все участки, каждый метр. Я даже не сидел на спуске, просто работал и работал.

В принципе, я даже не знал, на каком он расстоянии находится. Выходя на финиш, я понимал, что вроде есть отрыв, но на равнине уже понимал, что кто-то сзади есть. Я включился и в конце чуть-чуть оступился, но успел ногу вытянуть. Вижу, что с левой стороны летит нога Кристиансена, и понимаю, что мы где-то рядом», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».