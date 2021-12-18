Драчёв — о серебряном дубле Латыпова в Анси: правильный тренер, работа и самоотдача!

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итоги пасьюта на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Сегодня Халили, Поварницын и Серохвостов выступили хорошо. Даниила отметил, потому что он рвётся сейчас в бой, у него большие перспективы. Логинов тоже молодец, безусловно. Саше есть над чем работать, шероховатости надо исправлять. Эти шероховатости видны, особенно в ритме стрельбы, он неравномерный. Что касается Латыпова, я не удивлён его результатам. Эдик ещё в 2020 году попадал в шестёрки и показывал ход. Сейчас виден прогресс. Правильный тренер, правильная работа и самоотдача!» — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, Латыпову удалось завоевать серебро в гонке преследования. Для него эта медаль стала третьей в карьере.
- 18 декабря 2021
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