«Красавцы!» Черезов — о выступлении российских биатлонистов в пасьюте

Иван Черезов, в прошлом российский биатлонист, прокомментировал результат гонки преследования в Анси (Франция), где Эдуард Лытыпов завоевал серебро.
«Ребята радуют! Красавцы! Очень приятно видеть такие результаты. Все пасьюты — драматичные. Очень интересно следить за подобными гонками, потому почти всегда борьба идёт до последних метров. Мы же видели борьбу Латыпова и Кристиансена — всё это захватывает. Что касается остальных ребят, Халили поднялся, как и Поварницын приподнялся на несколько позиций. Саша Логинов чуть опустился… В целом позитивная гонка. Видно, что ребята раскрываются, появляется уверенность в своих силах. Тренеры — молодцы, да и сервис хочется похвалить. На этой трассе многое зависело от работы лыж: с этим у нас всё было очень хорошо», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, Латыпов уступил победителю пасьюта 16,1 секунды. Гонку выиграл француз Кентен Майе с результатом 30:58,3.
- 18 декабря 2021
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