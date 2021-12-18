Симон — о серебре в пасьюте в Анси: ощущается большое давление, но это хорошо

Французская биатлонистка Жулия Симон подвела итоги пасьюта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Она там заняла второе место, уступив лишь шведке Эльвире Эберг.



«Я очень рада. Приятно, что мне удалось вернуться на этот уровень. Получился непростой старт сезона, но рада быть здесь, во Франции, где мои друзья и мои семья. Рада, что у меня получилась хорошая гонка, особенно стрельба. Физическая форма неидеальная, но было приятно бороться сегодня с этими сильными девушками.



Как удалось прибавить после Хохфильцена? Стрельба стала лучше. Очень важно чисто стрелять. До этого у меня были проблемы со стрельбой, а здесь, рядом с семьёй и друзьями, я обрела что-то новое. Очень рада. Не знаю, как это описать. Наверное, это в моей голове. Да, ощущается большое давление, но это хорошее давление. Наконец-то у меня получаются хорошие гонки. Я счастлива.



Полные трибуны — это для меня идеальные условия. Это то, что я люблю. Это то, ради чего я занимаюсь биатлоном. Здорово, что болельщики с нами. Они дают энергию. Я стараюсь сосредотачиваться на себе, но слышу всё, что кричат сзади и впереди. Стараюсь сохранять концентрацию, но наслаждаюсь тем, как за меня болеют на трибунах. Это было потрясающе», — сказала Симон в интервью пресс-службе IBU.