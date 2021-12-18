Кентен Фийон Майе отреагировал на победу в гонке преследования в Анси
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Победитель пасьюта в Анси (Франция) Кентен Фийон Майе поделился эмоциями от гонки. Француз признался, что у него нет слов после победы.
«У меня нет слов… Спасибо», — написал француз в своём «твиттере». Также он выложил фото с гонки.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Фийона Майе.
Напомним, Фийон Майе выиграл гонку преследования с результатом 30:58,3 секунды. Вторым к финишу пришёл россиянин Эдуард Латыпов. Он уступил Майе 16,1 секунды. Для Эдуарда эта медаль стала третьей в карьере. Бронзу завоевал норвежец Кристиансен, четвёртым стал белорус Антон Смольский.
В пасьюте участвовали ещё четверо россиян. Александр Поварницын стал 12-м, Александр Логинов — 18-м, Даниил Серохвостов финишировал 25-м, Василий Томшин — 35-м.
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