Кентен Фийон Майе отреагировал на победу в гонке преследования в Анси

Победитель пасьюта в Анси (Франция) Кентен Фийон Майе поделился эмоциями от гонки. Француз признался, что у него нет слов после победы.



«У меня нет слов… Спасибо», — написал француз в своём «твиттере». Также он выложил фото с гонки.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Фийона Майе.

Напомним, Фийон Майе выиграл гонку преследования с результатом 30:58,3 секунды. Вторым к финишу пришёл россиянин Эдуард Латыпов. Он уступил Майе 16,1 секунды. Для Эдуарда эта медаль стала третьей в карьере. Бронзу завоевал норвежец Кристиансен, четвёртым стал белорус Антон Смольский.



В пасьюте участвовали ещё четверо россиян. Александр Поварницын стал 12-м, Александр Логинов — 18-м, Даниил Серохвостов финишировал 25-м, Василий Томшин — 35-м.