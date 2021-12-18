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Эльвира Эберг: было много боли в мышцах в начале последнего круга

Эльвира Эберг: было много боли в мышцах в начале последнего круга
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Я очень рада и горжусь своим выступлением. Хорошо подошла к последней стрельбе, ошиблась там, но всё равно смогла добиться успеха. Как справляюсь с нарастающей болью в мышцах? Сегодня было много боли, особенно в начале последнего круга. Я старалась сохранить расстояние от Жулии. Было очень тяжело. Но я думала про себя: «Это моя победа, не отдам её!» — сказала Эберг в интервью пресс-службе IBU.

Шведка завершила пасьют с результатом 29:27,0. Её ближайшая соперница, француженка Жулия Симон, отстала на 4,2 секунды. Бронзу завоевала сестра Эльвиры — шведка Ханна Эберг. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, которая показала 8-й результат.

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