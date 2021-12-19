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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, женщины, общий зачёт: Кристина Резцова вошла в топ-10

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Кристина Резцова вошла в топ-10
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В общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2021/2022 у женщин произошли изменения после масс-старта на этапе в Анси (Франция). В частности, россиянка Кристина Резцова поднялась на 9-ю строчку рейтинга.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.
5. Анна Сола (Беларусь) — 320.
6. Ханна Эберг (Швеция) — 318.
7. Анаис Бескон (Франция) — 250.
8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 235.
9. Кристина Резцова (Россия) — 234.
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 229...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204...
25. Светлана Миронова (Россия) — 141...
28. Ирина Казакевич (Россия) — 124…
42. Валерия Васнецова (Россия) — 45…
66. Лариса Куклина (Россия) — 18.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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