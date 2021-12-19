Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Кристина Резцова вошла в топ-10

В общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2021/2022 у женщин произошли изменения после масс-старта на этапе в Анси (Франция). В частности, россиянка Кристина Резцова поднялась на 9-ю строчку рейтинга.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 417.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 387.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 327.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 321.

5. Анна Сола (Беларусь) — 320.

6. Ханна Эберг (Швеция) — 318.

7. Анаис Бескон (Франция) — 250.

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 235.

9. Кристина Резцова (Россия) — 234.

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 229...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204...

25. Светлана Миронова (Россия) — 141...

28. Ирина Казакевич (Россия) — 124…

42. Валерия Васнецова (Россия) — 45…

66. Лариса Куклина (Россия) — 18.