Видеообзор яркой гонки преследования в Анси, где две россиянки попали в топ-10

В Анси на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Пасьют сложился относительно удачно для российской сборной. Сразу две представительницы России попали в топ-10.



Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, которая стала 8-й. Кристина Резцова завершила гонку на 9-м месте.



Победителем пасьюта стала шведка Эльвира Эберг. Серебряную медаль завоевала француженка Жулия Симон, тройку лучших замкнула Ханна Эберг, сестра Эльвиры.

Запись можно посмотреть на YouTube-канале IBU.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)

Женщины. Пасьют, 10 км



1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.27,0 (2 промаха)

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 4,2 секунды (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) +11,6 (2)

8. Светлана Миронова (Россия) +52,0 (1)

9. Кристина Резцова +52,4 (3)

26. Ульяна Нигматуллина +2.21,0 (3)

28. Ирина Казакевич +2.22,0 (2)

47. Валерия Васнецова +3.55,7 (6).