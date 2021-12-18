Видеообзор яркой гонки преследования в Анси, где две россиянки попали в топ-10

В Анси на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Пасьют сложился относительно удачно для российской сборной. Сразу две представительницы России попали в топ-10.
Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, которая стала 8-й. Кристина Резцова завершила гонку на 9-м месте.
Победителем пасьюта стала шведка Эльвира Эберг. Серебряную медаль завоевала француженка Жулия Симон, тройку лучших замкнула Ханна Эберг, сестра Эльвиры.
Запись можно посмотреть на YouTube-канале IBU.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Женщины. Пасьют, 10 км
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.27,0 (2 промаха)
2. Жулия Симон (Франция) — отставание 4,2 секунды (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) +11,6 (2)
8. Светлана Миронова (Россия) +52,0 (1)
9. Кристина Резцова +52,4 (3)
26. Ульяна Нигматуллина +2.21,0 (3)
28. Ирина Казакевич +2.22,0 (2)
47. Валерия Васнецова +3.55,7 (6).
- 18 декабря 2021
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