Анастасия Шевченко: хочу на Кубок мира, хочу там показать достойный результат

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко после победы в спринте на этапе Кубка мира в Обертиллиахе (Австрия) рассказала о желании попасть в главную команду страны. Ранее в тренерском штабе сборной России сообщили, что Шевченко выступит на Кубке мира.



«Мне говорили, что я иду ногами одной из лидеров, но не лидером. Поэтому мне кричали, гнали. Последние метры дистанции отработала так сильно, насколько смогла. Я хочу на Кубок мира. Хочу там показать достойный результат», — сказала Шевченко в интервью пресс-службе IBU.



Второе место заняла француженка Паула Боте, а замкнула тройку призёров представительница Норвегии Каролин Оффигстад Кноттен.



Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Норвегия

Спринт. Женщины

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.39,3 (0).

3. Паула Боте (Франция) +0,3 (0).

2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +6,1 (0).

4. Евгения Буртасова (Россия) +8,2 (0).