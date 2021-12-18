Анастасия Шевченко: хочу на Кубок мира, хочу там показать достойный результат

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко после победы в спринте на этапе Кубка мира в Обертиллиахе (Австрия) рассказала о желании попасть в главную команду страны. Ранее в тренерском штабе сборной России сообщили, что Шевченко выступит на Кубке мира.
«Мне говорили, что я иду ногами одной из лидеров, но не лидером. Поэтому мне кричали, гнали. Последние метры дистанции отработала так сильно, насколько смогла. Я хочу на Кубок мира. Хочу там показать достойный результат», — сказала Шевченко в интервью пресс-службе IBU.
Второе место заняла француженка Паула Боте, а замкнула тройку призёров представительница Норвегии Каролин Оффигстад Кноттен.
Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Норвегия
Спринт. Женщины
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.39,3 (0).
3. Паула Боте (Франция) +0,3 (0).
2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +6,1 (0).
4. Евгения Буртасова (Россия) +8,2 (0).
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