Кристиансен: Латыпов — новая звезда россиян

Бронзовый призёр пасьюта на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция) норвежец Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал итоги гонки. Кристиансен признался, что был впечатлён выступлением россиянина Эдуарда Латыпова, ставшего вторым.



«Я не сдавался, хоть и был близок к этому на последнем круге. Латыпов — новая звезда россиян. Несмотря на поражение в борьбе за серебро, я очень доволен стрельбой, чувствовал себя отлично», — приводит слова Кристиансена VG со ссылкой на NRK.



Напомним, Кристиансен и Латыпов финишировали практически одновременно, но фотофиниш показал, что именно Эдуард завоевал серебро. Победителем гонки преследования стал француз Кентен Фийон Майе, который показал результат 30:58,3 сек. Латыпов и Кристиансен отстали от француза на 16,1 и 16,2 секунды соответственно.