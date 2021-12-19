Сегодня, 19 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:45 мск.



Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 379.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 327.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 305.

4. Анна Сола (Беларусь) — 291.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 289...

12. Кристина Резцова (Россия) — 186...

14. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 168...

25. Светлана Миронова (Россия) — 118...

29. Ирина Казакевич (Россия) — 100…

42. Валерия Васнецова (Россия) — 45…

66. Лариса Куклина (Россия) — 18.