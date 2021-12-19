Сегодня, 19 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:45 мск.
Участие в гонке примут пять россиян: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 315.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 312.
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 311.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 307.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 307...
11. Александр Логинов (Россия) — 188…
21. Саид Каримулла Халили (Россия) — 124…
34. Даниил Серохвостов (Россия) — 83…
37. Александр Поварницын (Россия) — 80...
40. Василий Томшин (Россия) — 56...
63. Матвей Елисеев (Россия) — 11.
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