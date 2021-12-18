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Эдуард Латыпов: буду очень рад, если получится взять жёлтую майку

Эдуард Латыпов: буду очень рад, если получится взять жёлтую майку
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Там он стал серебряным призёром, уступив лишь французу Кентену Фийону Майе.

«Очень рад сегодняшнему подиуму. Сегодня была интересная гонка, всё в борьбе. Задача была отработать чисто на рубеже, но были недочёты. Однако борьба продолжается. Никогда нельзя сдаваться, надо идти вперёд. Сегодня поборолись с Ветле, он очень сильный парень. На последнем круге была сильная борьба, чему я очень рад. Благодарен за такую борьбу. Мои амбиции — стараться всегда быть высоко. Если получится взять жёлтую майку, я буду этому очень рад. Моя задача — выступать стабильно, всегда бороться за победу», — сказал Латыпов в интервью пресс-службе IBU.

Медаль в Анси стала для Эдуарда третьей в карьере. Латыпов опередил норвежца Кристиансена на 0,1 сек, спортсмены прибегали к фотофинишу.

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