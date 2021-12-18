Кристиансен рассказал о борьбе с Латыповым за серебряную медаль

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Кристиансен всего на 0,1 секунду уступил россиянину Эдуарду Латыпову и стал третьим. Победителя этой дуэли определял фотофиниш.



«Возможно, пасьют — это сложнейший вид, если стартуешь на отдалении, как было у меня. Я видел темп Эмильена на первом круге и понимал, что гонка будет непростой, если хочешь бороться за золото. Так оно и было, несомненно. Кентен был невероятно силён, и для меня он, возможно, самый всесторонне развитый биатлонист. Полностью заслуженная победа.



20 из 20 — это для меня хорошо, очень доволен. В последние недели я иногда мазал на первой лёжке. Когда готовился к гонке, решил, что моей целью будет только это — чистая стрельба на первой лёжке, а потом — хоть все промахи, не страшно. Когда попал первым выстрелом, понимал, что у меня есть шанс на двадцатку. У меня были хорошие чувства на рубеже, не хотел упускать возможность попасть 20 выстрелами. Очень рад, особенно последней стрельбе, когда мы боролись с ребятами за подиум. Попасть пять раз — это были хорошие эмоции.



На последнем круге мы боролись с Латыповым. Была очень тяжёлая борьба. Думал, что мы будем больше играть. Но он сразу установил высокую скорость, ещё на первом подъёме, а я был довольно сильно уставшим после четырёх кругов. Ему повезло иметь пятисекундный отрыв. Думаю, это главный фактор. Я добрался до тренера, стоявшего на вершине трассы, и он мне крикнул: «Соберись, чёрт подери!» Я очень старался догнать его на последних метрах. В принципе, рад, что смог устроить спринтерские разборки, но у него был слишком большой запас секунд на вершине. Я пытался. И всё-таки рад, что попал на подиум», — сказал Кристиансен в интервью пресс-службе IBU.

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