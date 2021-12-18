Кентен Фийон Майе: я чувствовал себя Фуркадом

Французский биатлонист, победитель гонки преследования в Анси (Франция) Кентен Фиойн Майе рассказал, о чём думал во время пасьюта.
«На последнем огневом рубеже я думал о Фуркаде, потому что он прекрасно знает, как надо готовиться к чистой стрельбе в таких условиях. Да, чувствовал себя Фуркадом, когда там стоял. Поднял руку вверх и разделил радость победы. Провести превосходную гонку, взять флаг на последних метрах — это неописуемо. А жёлтый биб — это просто бонус. Совершенно не ожидал, что получу его сейчас», — сказал француз в интервью пресс-службе IBU.
Напомним, Фийон Майе и Фуркад — соотечественники (Франция). Мартин Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.
Вторым после Фийона Майе к финишу пришёл россиянин Эдуард Латыпов. Он уступил победителю 16,1 секунды.
- 18 декабря 2021
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