Кристиансен: чувствовал, что Латыпов меня раздавил

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о борьбе с россиянином Эдуардом Латыповым на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Латыпов занял второе место в гонке преследования, а Кристиансен финишировал третьим. Причём для определения результата потребовался фотофиниш.



«Я вышел раньше Латыпова с огневого рубежа и начал играть с очками, чтобы спровоцировать его на выход вперёд. Но он сразу же задал ужасный темп. Он меня слегка застал врасплох, так что я моментально получил просвет. Он добавлял и смотрелся намного лучше меня на подъёмах, поэтому я старался изо всех сил закрыть просвет. Может, это выглядело как равная борьба, но я чувствовал, что он меня раздавил», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

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