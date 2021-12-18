Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен: чувствовал, что Латыпов меня раздавил

Кристиансен: чувствовал, что Латыпов меня раздавил
Комментарии

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о борьбе с россиянином Эдуардом Латыповым на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Латыпов занял второе место в гонке преследования, а Кристиансен финишировал третьим. Причём для определения результата потребовался фотофиниш.

«Я вышел раньше Латыпова с огневого рубежа и начал играть с очками, чтобы спровоцировать его на выход вперёд. Но он сразу же задал ужасный темп. Он меня слегка застал врасплох, так что я моментально получил просвет. Он добавлял и смотрелся намного лучше меня на подъёмах, поэтому я старался изо всех сил закрыть просвет. Может, это выглядело как равная борьба, но я чувствовал, что он меня раздавил», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

Новость по теме
Кристиансен рассказал о борьбе с Латыповым за серебряную медаль
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021