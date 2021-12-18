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Пять россиян выступят в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Пять россиян выступят в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
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По итогам спринта и гонки преследования определились участники мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Россию представят сразу пять спортсменов.

Участниками масс-старта будут Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов. Единственным, кто не пробежит масс-старт в команде, станет Василий Томшин.

Ранее стало известно, что три российские биатлонистки выступят на масс-старте. Согласно регламенту IBU, в масс-старт автоматически попадают биатлонистки, занимающие в общем зачёте Кубка мира позиции с 1-й по 25-ю.

Остальная пятёрка добирается по результатам, показанным на текущем этапе. Светлана Миронова после гонки преследования поднялась на 25-е место в общем зачёте КМ. Помимо Светланы, в топ-25 входят ещё две россиянки: Кристина Резцова (12-я) и Ульяна Нигматуллина (14-я).

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