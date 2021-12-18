Глава комиссии спортсменов IBU объяснила, зачем изучает русский язык

Бывшая американская биатлонистка Клэр Иган, которая сейчас возглавляет комиссию спортсменов IBU, рассказала, что решила всерьёз заняться изучением русского языка.



«Этим летом я занялась изучением русского языка, взяла онлайн-уроки в языковой школе Киева. Мы работаем онлайн с преподавателем и ещё парой учеников, и прогресс очень большой. Пожалуй, мне следовало заняться этим раньше, но считаю, что в моей работе в комиссии спортсменов IBU я должна иметь возможность общаться со всеми атлетами. И у нас много русскоговорящих атлетов, не все из них говорят по-английски.



Имею в виду представителей крупных биатлонных наций Восточной Европы, таких как Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и так далее. Поэтому мне захотелось довести знание русского языка до такого уровня, чтобы я как минимум могла немного пообщаться с этими спортсменами. И, знаете, у меня получилось. Я уже попробовал общаться с несколькими ребятами, и это позитивный опыт. Думаю, мы поняли друг друга.



Любопытно, что один из тех спортсменов, с которыми я немного пообщалась, потом подошёл ко мне и заговорил по-русски. Хороший знак, поскольку, очевидно, этот человек посчитал, что мои знания на более высоком уровне, чем это есть на самом деле. Мне пришлось просить повторять фразы, говорить «я не понимаю», но всё равно было здорово. Надеюсь, это открыло двери для общения и, возможно, даже для дружбы со спортсменами из Восточной Европы», — сказала Иган в подкасте Keep the Flame Alive.