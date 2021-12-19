Антон Смольский: коврики на рубеже были скользкими

Белорусский биатлонист Антон Смольский, финишировавший четвёртым в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси (Франция), прокомментировал итоги гонки. Смольский признался, что у него возникли проблемы.



«Старался не думать о своём положении в гонке. Больше концентрировался на практических вопросах, например, как качественно встать, принять изготовку. Коврики были слегка подмороженными, а значит, скользкими. А чистая стрельба — это ключ к хорошему результату», — цитирует спортсмена белорусский журналист Руслан Васильев.



Серебро в этой гонке преследования завоевал россиянин Эдуард Латыпов. Его результат проверялся фотофинишем, норвежец Кристиансен отстал от Латыпова всего на 0,1 секунды. Победителем пасьюта стал Кентен Фийон Майе из Франции.

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