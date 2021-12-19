Алимбекова — Смольскому: твои труды ещё не раз вознаградятся!
Поделиться
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в «Инстаграме» после выступления в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Напомним, Алимбекова впервые в сезоне-2021/2022 выпала из топ-10 в личной гонке. В пасьюте она заняла 11-е место, допустив 3 промаха на четырёх огневых рубежах.
«Топ-11 перед восхитительной аудиторией. На заключительной стойке пока скромно.
Большая гордость за Антона Смольского, твои труды ещё не раз вознаградятся!» — написала Алимбекова в своём «инстаграме».
Соотечественник Алимбековой Смольский занял четвёртое место в пасьюте, стартовав с шестой позиции.
Сегодня, 19 декабря, в Анси пройдут женский и мужской масс-старты. Женщины выйдут на старт в 14:45 мск, мужчины – в 16:45.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
11:19
-
11:02
-
10:42
-
10:37
-
10:33
-
10:21
-
10:02
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
00:32
- 18 декабря 2021
-
23:52
-
23:41
-
22:19
-
22:17
-
21:28
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:39
-
20:19
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:33
-
19:19
-
19:05
-
19:02
-
18:53
-
18:49
-
18:35
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:13
Партнерский контент