Алимбекова — Смольскому: твои труды ещё не раз вознаградятся!

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в «Инстаграме» после выступления в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Напомним, Алимбекова впервые в сезоне-2021/2022 выпала из топ-10 в личной гонке. В пасьюте она заняла 11-е место, допустив 3 промаха на четырёх огневых рубежах.

«Топ-11 перед восхитительной аудиторией. На заключительной стойке пока скромно.

Большая гордость за Антона Смольского, твои труды ещё не раз вознаградятся!» — написала Алимбекова в своём «инстаграме».

Соотечественник Алимбековой Смольский занял четвёртое место в пасьюте, стартовав с шестой позиции.

Сегодня, 19 декабря, в Анси пройдут женский и мужской масс-старты. Женщины выйдут на старт в 14:45 мск, мужчины – в 16:45.