Глава комиссии спортсменов IBU объяснила, как отказ от фтора повлияет на биатлон

Глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган ответила на вопрос о влиянии запрета на фторсодержащие мази для лыж на мировой биатлон.

«ЕС запретил использование фторуглеродов с июля 2020 года. Закон не был направлен на биатлон и другие зимние виды спорта. Он был больше нацелен на крупные отрасли, например на авиацию, где выбрасываются тонны этого вещества в воздух. Конечно, это вредно для окружающей среды. Думаю, в спорте ничтожные объёмы, но это всё равно оказывает влияние. Важно, что применение фтора вредит людям, которые, как наши специалисты по мазям, постоянно с ним соприкасаются. Хотелось бы надеяться, что они все в перчатках и респираторах.

Но отмечу, что речь идёт только о запрете фторуглеродов выше определённого уровня. Сейчас у нас под запретом самый высокий уровень — C8, а всё, что меньше этого, по-прежнему разрешено производить, продавать и использовать в ЕС. Поэтому я ещё не заметила изменений в моих лыжах или в характеристиках, связанных со скольжением, потому что разница очень маленькая. Мы всё ещё можем использовать фторсодержащие мази на лыжах.

Но если IBU продолжит двигаться в том же направлении, то уже в следующем году будет введён полный запрет. И это уже сильно повлияет на скорость лыж. У нас больше никогда не будет таких скоростных лыж, которые есть сейчас. Так что катание на лыжах будет другим, потребуется гораздо больше мускулов. Думаю, будет гораздо больше сопротивления под ногами. Но моя спортивная карьера подходит к концу, так что мне самой не придётся с этим разбираться», — сказала Иган в подкасте Keep the Flame Alive.