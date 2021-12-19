Норвежский эксперт — о стрельбе Бё в пасьюте: это худшее шоу от Йоханнеса, что я видел

Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде критически высказался о выступлении соотечественника Йоханнеса Бё в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Напомним, Бё ранее выиграл спринт и стартовал первым, однако в пасьюте финишировал пятым, допустив три промаха на лёжке.

«Он уже давно не был на высоком уровне. Сейчас для победы ему нужно сделать 19-20 точных выстрелов. В то время, как раньше, он мог выигрывать с большим количеством промахов, компенсируя их великолепным ходом. Сейчас он не может себе такое позволить.

В чём причина неудачной стрельбы? Раньше он был одним из лучших стрелков на лёжке, в прошлом сезоне он зачем-то сменил винтовку. Это создало неопределённость.

Честно говоря, я немного разочарован двумя грубыми промахами Йоханнеса на лёжке в прошедшем пасьюте. Это худшее шоу от Йоханнеса, за которым мне приходилось наблюдать. Но в остальном всё неплохо. Норвежцы показывают хороший уровень, да и в целом гонки проходят интересно», — приводит слова Лунде NRK.