Йоханнес Бё в последний раз отстрелялся чисто в гонке с четырьмя рубежами 665 дней назад

Прошло 665 дней с того момента, как норвежский биатлонист Йоханнес Бё в последний раз отстрелялся чисто в личной гонке с четырьмя огневыми рубежами.

Ранее Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси (Франция), однако в гонке преследования финишировал пятым, допустив три промаха на лёжке.

«Звучит как очень долгий срок, но не все вообще могут отстреляться чисто на четырёх рубежах. Само по себе это, возможно, не самое главное. Если бы такая стрельба гарантировала победу, но гонку можно выиграть и с промахами», — приводит слова младшего Бё NRK.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.