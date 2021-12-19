Анна Сола объяснила неудачное выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси
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Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Сола заняла 24-е место, стартовав 7-й. Белоруска допустила 5 промахов на четырёх огневых рубежах.
«Были признаки болезни, и уже решили, что бежать не буду… Но утром почувствовала себя неплохо. И пусть даже не вышла на зарядку, всё-таки решила попробовать. Видимо, напрасно. Нужно было послушаться доктора и тренеров», — приводит слова Солы телеграм-канал «Референт Рая».
В данный момент призёр чемпионата мира – 2021 Сола занимает четвёртую позицию в общем зачёте Кубка мира, в активе Анны 291 балл. Её опережают соотечественница Динара Алимбекова, шведка Эльвира Эберг и норвежка Марте Рёйселанд.
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